Во всех районах Орла отключили горячую воду и отопление: адреса

|
|
|Главная » Новости
11:20, 9 декабря 2025 года
Во всех районах Орла отключили горячую воду и отопление: адресаНеудобства связаны с плановыми работами центральном тепловом пункте.
Фото: архив "Вести-Орел"
9 декабря по ряду адресов в Орле отключили горячее водоснабжение и отопление. По информации "Орелгортеплоэнерго", временные неудобства ждут жителей города в связи с работами на центральном тепловом пункте.
Горячую воду отключат по адресам:
До 17:00 по ул. Планерной, 57, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69.
До 12:00 по Наугорскому шоссе, 11А.
до 13:00 запланировано отключение горячей воды по адресам:
ул. Горького, 115, 117, 119,
ул. Андрианова, 5, 7,
ул. Костомаровская, 1, 3, 5,
ул. Октябрьская, 132А, 134, 13Б,
наб. Дубровинского, 58,
пер. Речной, 11,
ул. Новосильская, 2, 6, 8,
ул. Металлургов, 14А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
ул. Рощинская 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 23, 25.
Отопления не будет до 18:00 на ул. Комсомольская 189, и пер. Карачевский 13, 15.
Юлия Сабельникова