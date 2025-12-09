Главная » Новости



11:20, 9 декабря 2025 года Во всех районах Орла отключили горячую воду и отопление: адреса Неудобства связаны с плановыми работами центральном тепловом пункте.



9 декабря по ряду адресов в Орле отключили горячее водоснабжение и отопление. По информации "Орелгортеплоэнерго", временные неудобства ждут жителей города в связи с работами на центральном тепловом пункте.



Горячую воду отключат по адресам:



До 17:00 по ул. Планерной, 57, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69.



До 12:00 по Наугорскому шоссе, 11А.



до 13:00 запланировано отключение горячей воды по адресам:

ул. Горького, 115, 117, 119,

ул. Андрианова, 5, 7,

ул. Костомаровская, 1, 3, 5,

ул. Октябрьская, 132А, 134, 13Б,

наб. Дубровинского, 58,

пер. Речной, 11,

ул. Новосильская, 2, 6, 8,

ул. Металлургов, 14А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,

ул. Рощинская 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 23, 25.



Отопления не будет до 18:00 на ул. Комсомольская 189, и пер. Карачевский 13, 15.







Юлия Сабельникова





