14:00, 9 декабря 2025 года В музее Тургенева выступил профессор Алабамского университета Яков Касман Маэстро исполнил пьесы из "Детского альбома" Чайковского.







Российско-американский пианист, уроженец Орла и профессор Алабамского университета Яков Касман выступил в музее Тургенева. Маэстро исполнил пьесы из "Детского альбома" Чайковского.



Выступление сопровождала выставка орловского художника Николая Силаева. Его не стало несколько лет назад, и Яков Касман еще раз напомнил орловцам о талантливом мастере. В целом, пианист уже несколько лет популяризирует живопись русских художников в США.



Яков Касман не забывает Орел. Первые шаги к мастерству он делал в музыкальной школе имени Калинникова. Будущим летом он снова приедет в Орел, чтобы позаниматься с местными пианистами.





Эва Стасюлевич





