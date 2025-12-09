В музее Тургенева выступил профессор Алабамского университета Яков Касман
Маэстро исполнил пьесы из "Детского альбома" Чайковского.
Российско-американский пианист, уроженец Орла и профессор Алабамского университета Яков Касман выступил в музее Тургенева. Маэстро исполнил пьесы из "Детского альбома" Чайковского.
Выступление сопровождала выставка орловского художника Николая Силаева. Его не стало несколько лет назад, и Яков Касман еще раз напомнил орловцам о талантливом мастере. В целом, пианист уже несколько лет популяризирует живопись русских художников в США.
Яков Касман не забывает Орел. Первые шаги к мастерству он делал в музыкальной школе имени Калинникова. Будущим летом он снова приедет в Орел, чтобы позаниматься с местными пианистами.