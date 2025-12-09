Главная » Новости



16:30, 9 декабря 2025 года Орловцам напомнили подать заявление для выплат по уходу за инвалидами Речь идет о людях, ухаживающих за детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы, но не являющихся их законными представителями.





Отделение СФР России по Орловской области напоминает жителям региона подать заявление для продления выплат по уходу за инвалидами на 2026-й год.



Речь идет о людях, ухаживающих за детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы, но не являющихся их законными представителями, уточнили в ведомстве.



Для продления выплаты нужно подать письменное заявление. Сейчас ее размер составляет 10950 рублей. По всем вопросам ответы можно получить в контакт-центре по номеру: 8-800-1-00000-1.



В Орловской области более 3,5 тысяч человек ухаживают за этими категориями инвалидов. Период ухода засчитывается в страховой стаж, а индивидуальный пенсионный коэффициент за полный календарный год составляет 1,8.





Артем Ежаков





