Главная » Новости



10:18, 9 декабря 2025 года В Орле не работают светофоры на оживленном перекрестке Регулировщики отключены на пересечении Раздольной, Болховского шоссе и выезда из Болховского микрорайона.



Фото: Ольга Супонева

В Орле не работают светофоры на оживленном перекрестке. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщают очевидцы.



Светофоры отключены на пересечении Раздольной, Болховского шоссе и выезда из Болховского микрорайона. При этом регулировщик также отсутствует.



Водителям стоит быть осторожнее при проезде этого участка.





Артем Ежаков





