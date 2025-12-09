Главная » Новости



12:00, 9 декабря 2025 года В Орловской области продолжаются рейды против нетрезвых водителей В уходящем году госавтоинспекторам попались 930 человек, севших за руль под градусом, а 99 сделали это повторно.







В Орловской области началась операция "Нетрезвый водитель". В уходящем году госавтоинспекторам попались 930 человек, севших за руль под градусом, а 99 сделали это повторно.



Правоохранители напоминают, что за пьяное вождение водителю грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.



Если это не помогло, и водитель продолжил злоупотреблять алкоголем за рулем, то в таком случае грозит уголовная ответственность. Это штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.





Антон Сорокин





