11:00, 9 декабря 2025 года На мосту у Мясокомбината в Орле опрокинулась "Шевроле Нива" Водитель наехал на бордюр.



Фото: управление ГАИ по Орловской области

В семь часов утра 8 декабря в районе дома №10 по улице Раздольной случилось серьезное ДТП. По данным регионального управления ГАИ, на мосту к микрорайону "Мясокомбинат" водитель "Шевроле Нивы" наехал на бордюрный камень, после чего машина опрокинулась.



Мужчина получил травмы, его осмотрели медики клинической больницы и отпустили.



Накануне это было единственное ДТП с пострадавшим в Орловской области. Всего в регионе случилось 11 аварий.





Артем Ежаков





