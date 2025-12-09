Главная » Новости



9:31, 9 декабря 2025 года Орловцев будут оповещать об угрозах беспилотников во время массовых гуляний Регион перенимает опыт соседей по информированию населения об угрозах.







В Орловской области во время ракетной опасности будут включать не только сирены, но и громкоговорители. Регион перенимает опыт соседей по информированию населения об угрозах.



Во время массовых гуляний будут оповещать об опасности атак беспилотников и авиационной опасности. Сейчас идет разработка речевых модулей.



Также разрабатываются схемы эвакуации отдыхающих на городских улицах и в случае сигнала "Ракетная опасность".





Анна Вайсергисер





