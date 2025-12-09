Священник поговорил с осужденными Шаховской колонии, которые готовятся к освобождению
Встречу провел Игорь Суханов.
Фото: Орловская митрополия
Настоятель Свято-Троицкого храма в Шахово Кромского района протоиерей Игорь Суханов встретился с осужденными. Беседа с женщинами прошла в ИК-6. Священнослужитель поговорил с теми, кто вот-вот покинет места лишения свободы.
— Особое внимание было уделено вопросам веры, греха, исправления и духовно-нравственного развития личности, — рассказали в Орловской митрополии.
Одной из самых важных тем беседы стало недопущение повторных преступлений. Поговорили и о вреде пагубных привычек. Также священник старался помочь осужденным переосмыслить совершенные поступки и изменить жизнь к лучшему.