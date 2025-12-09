Главная » Новости



6:40, 9 декабря 2025 года Священник поговорил с осужденными Шаховской колонии, которые готовятся к освобождению Встречу провел Игорь Суханов.



Фото: Орловская митрополия

Настоятель Свято-Троицкого храма в Шахово Кромского района протоиерей Игорь Суханов встретился с осужденными. Беседа с женщинами прошла в ИК-6. Священнослужитель поговорил с теми, кто вот-вот покинет места лишения свободы.

— Особое внимание было уделено вопросам веры, греха, исправления и духовно-нравственного развития личности, — рассказали в Орловской митрополии. Одной из самых важных тем беседы стало недопущение повторных преступлений. Поговорили и о вреде пагубных привычек. Также священник старался помочь осужденным переосмыслить совершенные поступки и изменить жизнь к лучшему.







Юлия Сабельникова





