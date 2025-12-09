Главная » Новости



12:50, 9 декабря 2025 года Семья из Белгородской области запустила производство козьего сыра на Орловщине Елена Шатунова стала участником конкурса "Мама-предприниматель".







Несколько лет назад семья из Белгородской области переехала в поселок Дружный Мценского района. Главу семьи — Артема Шатунова — почти сразу мобилизовали, а его жена Елена решила заняться производством домашнего козьего сыра.



Она приняла участие в конкурсе "Мама-предприниматель" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Елена выиграла 150 тысяч в региональном этапе и вышла в финал всероссийского конкурса.



Сегодня у Елены уже не одна коза, а целая семейная ферма. Именно туда отправилась наша съемочная группа.





