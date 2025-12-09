Проект "Мама-супергерой" изменил жизнь женщин в Орловской области
Участницы смогли вырваться из рутины и погрузиться в мир творчества.
Проект "Мама-супергерой" преобразил жизни женщин в Орловской области. За три месяца участницы не только освоили танцы, вокал и фотографию, но и нашли новых друзей и единомышленниц. Они получили знания, которыми смогут поделиться с детьми.
Торжественное завершение первой части творческого марафона отметили концертом в Орловском государственном институте культуры. Мамы рассказали о своих впечатлениях нашему корреспонденту Ольге Прилепской.