21:00, 8 декабря 2025 года Проект "Мама-супергерой" изменил жизнь женщин в Орловской области Участницы смогли вырваться из рутины и погрузиться в мир творчества.







Проект "Мама-супергерой" преобразил жизни женщин в Орловской области. За три месяца участницы не только освоили танцы, вокал и фотографию, но и нашли новых друзей и единомышленниц. Они получили знания, которыми смогут поделиться с детьми.



Торжественное завершение первой части творческого марафона отметили концертом в Орловском государственном институте культуры. Мамы рассказали о своих впечатлениях нашему корреспонденту Ольге Прилепской.





Ольга Прилепская





