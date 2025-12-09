Это совместный подарок от Народного фронта и Орловского казначейства.
Сегодня из Орла на передовую отправили три бани. Они помогут бойцам согреться и отдохнуть в холодные зимние дни.
Это не просто гуманитарная помощь, совместный подарок от Народного фронта и Орловского казначейства. Так в ведомстве отметили день своего основания. 8 декабря 1992 года был подписан указ о создании российского казначейства. Мария Семак расскажет о тех, для кого любовь к Родине - не просто слова, а настоящее руководство к действию.