20:30, 8 декабря 2025 года Из Орла на передовую отправили три бани Это совместный подарок от Народного фронта и Орловского казначейства.







Сегодня из Орла на передовую отправили три бани. Они помогут бойцам согреться и отдохнуть в холодные зимние дни.



Это не просто гуманитарная помощь, совместный подарок от Народного фронта и Орловского казначейства. Так в ведомстве отметили день своего основания. 8 декабря 1992 года был подписан указ о создании российского казначейства. Мария Семак расскажет о тех, для кого любовь к Родине - не просто слова, а настоящее руководство к действию.





Мария Семак






