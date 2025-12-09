В Орле простились с первым замдиректора центра "Патриот-57" Яной Малковой
Она скоропостижно скончалась 5 декабря.
Фото: Центр патриотического воспитания "Патриот-57"
Поздно вечером 5 декабря в Орле скоропостижно скончалась первый заместитель директора центра "Патриот-57" Яна Малкова. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Коллеги вспоминают, что Яна всегда была погружена в работу, переживала за каждое мероприятие. Она дарила окружающим доброту, отзывчивость и позитив. Ей было всего 39 лет. У Яны оставалось много целей и планов, но судьба распорядилась иначе.
"Это страшная потеря и утрата для всех нас", - говорят коллеги.
Яна Малкова внесла значительный вклад в развитие центра "Патриот-57". Прощание с ней прошло в Церкви Матроны Московской в Северном районе Орла. Похороны состоялись на Иоанно-Богословском кладбище.