17:00, 8 декабря 2025 года В Орле простились с первым замдиректора центра "Патриот-57" Яной Малковой Она скоропостижно скончалась 5 декабря.



Фото: Центр патриотического воспитания "Патриот-57"

Поздно вечером 5 декабря в Орле скоропостижно скончалась первый заместитель директора центра "Патриот-57" Яна Малкова. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



Коллеги вспоминают, что Яна всегда была погружена в работу, переживала за каждое мероприятие. Она дарила окружающим доброту, отзывчивость и позитив. Ей было всего 39 лет. У Яны оставалось много целей и планов, но судьба распорядилась иначе.

"Это страшная потеря и утрата для всех нас", - говорят коллеги. Яна Малкова внесла значительный вклад в развитие центра "Патриот-57". Прощание с ней прошло в Церкви Матроны Московской в Северном районе Орла. Похороны состоялись на Иоанно-Богословском кладбище.







