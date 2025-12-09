Главная » Новости



8:45, 9 декабря 2025 года Под Орлом дорогу отремонтировали только после судебного иска Трасса "Хомутово-Никольское" стала настоящей полосой препятствий.



Фото: архив

В Орловской области дорога "Хомутово-Никольское" стала настоящим кошмаром для водителей из-за ям и выбоин. Местные жители не раз просили привести её в порядок, но КУ "Орелгосзаказчик" игнорировал жалобы. Тогда в ситуацию вмешалась прокуратура.



Прокурор обратился в суд с требованием восстановить дорожное полотно до нормативного состояния. Суд удовлетворил иск.



В прокуратуре Орловской области сообщили, что судебное решение исполнено, ремонтные работы завершены.





Сергей Мерцалов






