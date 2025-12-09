Главная » Новости



16:00, 8 декабря 2025 года Орловского инспектора осудили за взятку в 22 тысячи рублей За эту сумму он пообещал пропустить через область грузовик с крупногабаритным грузом.



Фото: архив

В Орловской области бывшего инспектора ГИБДД приговорили к крупному штрафу за взятку в 22 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном следкоме.



По данным следствия и суда, в июне 2022 года обвиняемый работал старшим инспектором ДПС в Орловской области. К нему обратился знакомый с просьбой пропустить грузовик с крупногабаритным грузом без проверки и штрафов. Инспектор согласился и попросил своего коллегу из Мценска не мешать машине ехать дальше. За это он получил 22 тысячи рублей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 880 тысяч рублей.



Дело другого инспектора ДПС из Мценска, который скрыл нарушение, все еще продолжается.







Сергей Мерцалов





