8:00, 9 декабря 2025 года В Ливнах открыли мемориальные доски в честь погибших участников СВО Сергей Кожухов героически погиб в районе Кременной, а Александр Мишин — во время боевого дежурства в Курской области.



Фото: "Принт-ТВ. Ливны"

В Ливнах открыли две мемориальные доски в честь погибших на СВО выпускников гимназии. Об этом сообщает издание "Принт-ТВ".



На фасаде учебного заведения увековечили память командира штурмовой роты, лейтенанта Сергея Ивановича Кожухова, и младшего сержанта 1-го зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Александра Сергеевича Мишина.



Сергей Кожухов трагически погиб 6 июля 2024 года в районе города Кременная. Александр Мишин не вернулся с боевого дежурства в Курской области 12 января 2025 года.



В церемонии памяти приняли участие десятки ливенцев разных возрастов.





Сергей Мерцалов





