14:45, 8 декабря 2025 года

Скончался клирик Казанского храма в Нарышкино Игорь Шишков

Священнослужителю было 67 лет.

Фото: Орловская митрополия

7 декабря на 68-ом году жизни скоропостижно скончался клирик храма Казанской иконы Божией Матери поселка Нарышкино иерей Игорь Шишков. О его смерти сообщили в Орловской митрополии.

Игорь Шишков служил в храме около 25 лет, сыграл значимую роль в укреплении духовной жизни прихода. В прошлом - кадровый военный, пошел Афганскую войну, участвовал в боевых действиях с ноября 1979 по декабрь 1981 года. В 1998 году уволился в запас, а с ноября 2002 года начал служить в храме в чине дьякона.

- Служение для отца Игоря было не только долгом, но и великой ответственностью перед Богом. Отличавшийся искренней верой и душевной чуткостью, он умел видеть в каждом человеке образ Божий и с благодарностью принимал все обстоятельства своей жизни. Его жизненный путь, исполненный испытаний и духовных исканий, был вдохновляющим примером для многих, таким и останется навсегда в благодарной памяти, - рассказали о земном пути Шишкова в епархии.

Отпевание пройдет 10 декабря в 11:00 в Казанском храме поселка Нарышкино. Чин отпевания возглавит митрополит Тихон. В 13:00 священнослужителя похоронят у Никольского кладбищенского храма села Лукьянчиково.


