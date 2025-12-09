Главная » Новости



9:56, 9 декабря 2025 года В орловских техникумах стало больше бюджетных мест для востребованных профессий Речь идет о медицине, промышленности и энергетике.



Фото: архив

В орловских техникумах и колледжах увеличили число бюджетных мест для востребованных профессий. Речь идет о медицине, промышленности и энергетике. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.



При этом сократили количество бюджетных мест по экономике, торговле и сфере обслуживания. Кроме того, в регионе начнут готовить специалистов по адаптивной физкультуре – тех, кто работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья.



Сейчас более половины выпускников 9-х классов продолжают обучение в техникумах и колледжах. Вопрос подготовки кадров по рабочим специальностям обсудили на еженедельном совещании.



Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что в регионе активно работают над профориентацией молодежи. В этом году в техникумы и колледжи поступило почти 4 тысячи человек, что больше, чем в прошлом году.







Сергей Мерцалов





