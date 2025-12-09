Главная » Новости



14:00, 8 декабря 2025 года Корреспондент ГТРК "Орел" Эва Стасюлевич презентовала книгу







Вышла в свет книга корреспондента Эвы Стасюлевич "Ангел лишней хромосомы". Она, как правило, с экранов телевизора рассказывает о культурной жизни региона. Книга рассказывает об одесском детстве автора, о бабушке Соне, о мире, который уже стал историей.



Половину книг разобрали еще до начала презентации. Из 150-ти экземпляров 30 получили библиотеки.



В планах у Эвы Стасюлевич написать уже не повесть, а целый роман. Отзывы первых читателей собрала Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





