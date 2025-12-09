Главная » Новости



17:30, 9 декабря 2025 года Сотни административных правонарушений пресекли полицейские и дружинники в Орле Такова статистика за почти истекший 2025-й год.





В 2025-м году силами сотрудников полиции и народных дружин удалось пресечь более 380 административных правонарушений на улицах Орла.



В основном это распитие спиртного в общественных местах. Также в поле зрение дружинников попадают нарушители комендантского часа. В Орле он начинает действовать с десяти вечера. Несовершеннолетних в это время на улице быть не должно.





Артем Ежаков





