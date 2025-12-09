Главная » Новости



12:50, 8 декабря 2025 года В Орле наградили победителей конкурса имени Вячеслава Соколова Заслуженные награды получили авторы лучших творческих проектов по праву.







Знать свои права с детства и уметь пользоваться ими. С этой целью два года назад был придуман конкурс юношеских творческих работ по праву имени Вячеслава Соколова.



Организатором выступил институт уполномоченного по правам ребенка в Орловской области при поддержке института развития образования и регионального департамента образования.



В школе №27 наградили авторов лучших проектов и их руководителей.





Татьяна Тимохина





