В Орле заработал один из символов Нового года

|
|вторник 9.12.2025 22:24:40
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:00, 8 декабря 2025 года
В Орле заработал один из символов Нового годаЗимняя ярмарка развернулась в 21 домике.
В Орле на три недели раньше обычного заработал один из символов Нового года – зимняя ярмарка. Она развернулась в 21 домике. В 12-ти можно купить угощения, в девяти – сувениры.
В Новый год ярмарка будет работать с полудня 31 декабря до двух часов ночи 1 января. В целом, посетить ярмарку можно до 14 января. График ее работы в остальные дни смотрите на нашем сайте.
Ольга Прилепская
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.