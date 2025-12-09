Главная » Новости



12:00, 8 декабря 2025 года В Орле заработал один из символов Нового года Зимняя ярмарка развернулась в 21 домике.







В Орле на три недели раньше обычного заработал один из символов Нового года – зимняя ярмарка. Она развернулась в 21 домике. В 12-ти можно купить угощения, в девяти – сувениры.



В Новый год ярмарка будет работать с полудня 31 декабря до двух часов ночи 1 января. В целом, посетить ярмарку можно до 14 января. График ее работы в остальные дни смотрите на нашем сайте.





Ольга Прилепская





