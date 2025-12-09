В Нарышкино неосторожность при курении едва не стоила жизни мужчине
Его успели спасти из горящей квартиры очевидцы.
Фото: архив "Вести-Орел"
7 декабря в шестом часу вечера в поселке Нарышкино загорелась квартира на втором этаже жилого дома. Еще до прибытия пожарных расчетов очевидцы спасли 42-летнего мужчину, его пришлось госпитализировать в областную больницу. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 10 человек.
По сообщению ГУ МЧС России по Орловской области, пламя потушили на 10 квадратных метрах. С огнем боролись шесть пожарных на двух машинах. Одной из версий ЧП рассматривается неосторожность при курении.