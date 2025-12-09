Главная » Новости



9:27, 8 декабря 2025 года В центре Орла начали устанавливать фигуры зубров Это очередная новинка, приобретенная к Новому году.



Фото: Анастасия Мельникова

В центре Орла начали устанавливать фигуры зубров. Рабочие уже успели собрать одного теленка. Напомним, что на площади Ленина жителей и гостей города будет радовать целое семейство зубров.



Эта архитектурная композиция – очередная новинка, приобретенная к Новому году. Ранее город купил фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Они уже установлены у входа на площадь.





Артем Ежаков






