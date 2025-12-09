Орловцев предупредили о шуме от ТЭЦ

Громко будет с 8 по 12 декабря.

С 8 по 12 декабря на Орловской ТЭЦ запланированы плановые работы по очистке оборудования. В связи с этим в филиале "РИР Энерго – Орловская генерация" предупредили, что в связи с этим в районе станции может быть шумно.

Как подчеркнули в компании, уровень шума не превысит допустимую норму, призвав не волноваться жителей и гостей областного центра.