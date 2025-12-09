Главная » Новости



13:03, 7 декабря 2025 года Обломки сбитого БПЛА упали на территорию музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" К счастью, обошлось без повреждений.



Фото: архив "Вести-Орел"

7 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что над Орловщиной был уничтожен вражеский БПЛА. Позднее стало известно, что его горящие обломки упали на открытое пространство усадебного парка музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". Прибывшие на место пожарные расчеты в течение нескольких минут ликвидировали горение.



- Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА было установлено оцепление, организовано дежурство. После обследования места происшествия специалистами и выдачи заключения об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей музей снова будет работать в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново".



Напомним, в апреле текущего года, обломки вражеского дрона также упали на открытое пространство между домом-музеем Ивана Тургенева и оградой Тургеневского дуба в усадьбе. Повреждений не было.







