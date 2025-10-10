Главная » Новости



18:00, 10 октября 2025 года Орловец избил жену и убил знакомого Преступления он совершил в течение одного месяца.



Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Железнодорожного района Орла будет отвечать в суде за два преступления. Он совершил их с разницей всего в месяц, сообщает региональный Следственный комитет.



В апреле мужчина, будучи нетрезвым, поскандалил с женой и избил ее. Женщина получила травмы средней тяжести. Следующий агрессивный эпизод не заставил себя ждать. Меньше чем через месяц орловец убил знакомого в подъезде. Обвиняемый ударил пострадавшего ножом в грудь. Впоследствии тот скончался в больнице.



- В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СК.





Юлия Сабельникова





