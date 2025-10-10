Главная » Новости



15:19, 10 октября 2025 года Дачные автобусы в Орловской области перестанут работать 19 октября В 2025-м году работало 14 таких маршрутов.





Дачные автобусы в Орловской области перестанут работать с 19 октября. Об этом рассказали в региональном "Организаторе перевозок".



Напомним, что в 2025-м году в регионе основные дачные массивы обслуживали 14 маршрутов. Сезон начался с 19 апреля – на неделю раньше норматива.



В "Организаторе перевозок" призвали жителей поделиться опытом поездок на дачных автобусах в этом году и предложить свои варианты, как можно улучшить их работу.





Артем Ежаков





