12:29, 10 октября 2025 года Три человека пострадали в массовом ДТП в Орловской области ДТП случилось на трассе М-2 "Крым".





Около семи часов вечера 9 октября на автодороге М-2 "Крым" в Орловском муниципальном округе случилось массовое ДТП.



По предварительной информации МВД России по региону, аварию спровоцировал водитель грузовика "Вольво". Он не выдержал дистанцию до "Шевроле Нивы", едущей впереди, и столкнулся с легковушкой. Также авария задела "Рено", "Хонду" и "Ладу". Грузовик оказался в кювете, где врезался в препятствие.





В "Ниве" пострадали два человека. Водителя отпустили, но пассажиру понадобилась госпитализация. Также травмы получила пассажирка "Рено". Ее травмы позволили лечиться вне больницы.





Артем Ежаков






