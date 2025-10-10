Главная » Новости



16:00, 10 октября 2025 года Орловский хоккеист стартовал в регулярке НХЛ с результативной передачи "Каролина" Александра Никишина обыграла "Нью-Джерси".





Орловский хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин стартовал в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с результативной передачи.



Защитник ассистировал Тейлору Холлу на первую шайбу в ворота "Нью-Джерси Дэвилз". Клуб Никишина в итоге обыграл "Дьяволов" со счетом 6:3.



Для орловца наступивший сезон стал первым полноценным в США. Он перешел в "Каролину" весной этого года и дебютировал за клуб в матчах плей-офф кубка Стэнли.





Артем Ежаков





