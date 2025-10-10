Главная » Новости



17:27, 10 октября 2025 года Синоптики рассказали, когда холодный циклон "Барбара" доберется до Орла К выходным серьезных изменений погоды не предвидится.



Фото: Ольга Супонева

Грядущие выходные в Орле будут типично-октябрьскими: прохладно, пасмурно и немного дождливо. Публикуем подробный прогноз от Росгидрометцентра.



В ближайшие дни мощный южный циклон "Барбара" готовится накрыть столичный регион. Однако к нам непогода наведается только к началу следующей недели. В эту субботу орловцев ждет совсем небольшой дождь ночью. Днем пасмурно и хмуро, днем до +12.



В воскресенье слегка похолодает до 10-11 градусов, вероятность осадков увеличивается. Небольшой дождь будет накрапывать с утра, а потом усилится ближе к ночи.





Юлия Сабельникова





