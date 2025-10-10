Главная » Новости



10:58, 10 октября 2025 года Андрей Клычков рассказал, как проходит командировка в Северной Корее Работа российской делегации продолжается.



Губернатор Орловской области вышел на связь с жителями региона из Северной Кореи. Андрей Клычков находится в КНДР в составе правительственной делегации. Россияне принимают участие в праздновании 80-ой годовщины со дня образования Коммунистической партии Кореи.



Клычков в своем тг-канале сообщил, что Корея встретила гостеприимно.

— Мы посетили Музей корейской революции, Центр Русского языка Пхеньянского института иностранных языков, возложили цветы к Памятникам Великим Вождям и к Монументу Освобождения на холме Моранбон, установленному в 1946 году в память о воинах Красной Армии, павших при освобождении Корейского полуострова от японских милитаристов, — рассказал Клычков. В рамках визита глава региона встретился с руководителем провинции Южный Хванхэ. Андрей Клычков предложил развивать сотрудничество и укреплять торговые связи. Шла речь и о подписании соглашения между регионами.





