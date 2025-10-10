Орловские баскетболисты спустя три года вернулись в Первую лигу

Первым соперником после перерыва стали действующие чемпионы.

Баскетболисты "ОрелГУ" вернулись в розыгрыш наград чемпионата Первой лиги ЦФО после трехлетнего перерыва. Теперь эта команда – не просто студенческий коллектив, а настоящая сборная региона – с основой студентов ОГУ. К этому турниру подключились и ветераны, многие из которых отдали немало сил в прошлом, защищая честь университета.

Первым соперником на домашних матчах для орловцев стали действующие чемпионы ЦФО – баскетболисты "Рязани". Несмотря на активное сопротивление, оба матча наша команда проиграла – 68:67 и 90:99.