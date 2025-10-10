Асфальтовый завод в Орле снизил концентрацию вредных выбросов
Так как постановление об отключении смесительной установки не вступило в силу, она продолжает работу.
Асфальтовый завод в Северном районе Орла, чью работу на 90 суток приостановили из-за сверхнормативных выбросов вредных веществ, продолжает работу. Это возможно, так как решение суда не вступило в законную силу.
Наша съемочная группа пообщалась с генеральным директором предприятия. Он заверил, что замечания надзорного ведомства устраняют.
Расул Абдурахманов, генеральный директор асфальтового завода:"Все документы у нас уже готовы. Все нарушения, которые были предписаны прокуратурой, мы все это исправляли. У нас проект уже сделан. Делали проект нормативно допустимых выбросов, сделали замеры, показали, что уже в два раза меньше".