12:48, 10 октября 2025 года Асфальтовый завод в Орле снизил концентрацию вредных выбросов Так как постановление об отключении смесительной установки не вступило в силу, она продолжает работу.







Асфальтовый завод в Северном районе Орла, чью работу на 90 суток приостановили из-за сверхнормативных выбросов вредных веществ, продолжает работу. Это возможно, так как решение суда не вступило в законную силу.



Наша съемочная группа пообщалась с генеральным директором предприятия. Он заверил, что замечания надзорного ведомства устраняют.

Расул Абдурахманов, генеральный директор асфальтового завода: "Все документы у нас уже готовы. Все нарушения, которые были предписаны прокуратурой, мы все это исправляли. У нас проект уже сделан. Делали проект нормативно допустимых выбросов, сделали замеры, показали, что уже в два раза меньше".





Артем Ежаков





