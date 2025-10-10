Новые автобусы разгрузят пригороды Орла

|
|пятница 10.10.2025 13:47:31
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:55, 10 октября 2025 года
Новые автобусы разгрузят пригороды ОрлаПервая партия купленных СИМАЗов будет обслуживать маршруты №115, №444 и №354.
В Орел прибыла партия новых автобусов. Они будут обслуживать рейсы с высоким пассажиропотоком, а именно маршрут №115 (два автобуса), №444 (три автобуса) и №354 (пять автобусов) .
Транспорт имеет вместимость в полсотни пассажиров, а также оборудован задней низкопольной площадкой, сообщил начальник КУ ОО "Организатор перевозок" Владимир Злобин.
До конца 2025-го года на пригородные маршруты региона планируют выпустить еще несколькими десятками автобусов.
Елена Степовая
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.