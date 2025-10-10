Главная » Новости



9:55, 10 октября 2025 года Новые автобусы разгрузят пригороды Орла Первая партия купленных СИМАЗов будет обслуживать маршруты №115, №444 и №354.







В Орел прибыла партия новых автобусов. Они будут обслуживать рейсы с высоким пассажиропотоком, а именно маршрут №115 (два автобуса), №444 (три автобуса) и №354 (пять автобусов) .



Транспорт имеет вместимость в полсотни пассажиров, а также оборудован задней низкопольной площадкой, сообщил начальник КУ ОО "Организатор перевозок" Владимир Злобин.



До конца 2025-го года на пригородные маршруты региона планируют выпустить еще несколькими десятками автобусов.





Елена Степовая





