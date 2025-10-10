Главная » Новости



14:30, 10 октября 2025 года На Орловщине продолжают вскрывать факты геноцида советского народа Преступления нацистов и их пособников не даст забыть проект "Без срока давности".







В Орловской области продолжают вскрывать факты геноцида советского народа. Преступления нацистов и их пособников не даст забыть проект "Без срока давности". В его рамках ФСБ рассекречивает данные о зверствах, совершенных оккупантами.



Одним из самых мрачных символов той поры стал концлагерь, созданный на территории Орловского централа. Всего на его территории лагеря и за его стенами были убиты более 5000 тысяч человек.



Особую жестокость проявляли специальные подразделения, такие как печально известная "Украинская компания", уничтожившая в одном только Знаменском районе 170 человек, включая младенцев.





Владимир Маряшин





