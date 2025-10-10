Главная » Новости



12:00, 10 октября 2025 года Орловский театр Тургенева отпраздновал 210-летие В праздничный день актеры пяти поколений рассказывали о себе публике.







Орловский государственный академический театр имени Тургенева отметил 210-летний юбилей. Его история началась с крепостного театра графа Каменского. Все эти годы драмтеатр оставался флагманом. В его стенах работали и работают заслуженные и народные артисты, ставят премьеры.



В праздничный день актеры пяти поколений рассказывали о себе публике. Подарком для зрителей стала также выставка эскизов театральных декораций от художника Михаила Рохлина. Также перед Днем рождения театр стал лауреатом премии Министерства культуры РФ в номинации "Лучший региональный театр".





Эва Стасюлевич





