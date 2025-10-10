пятница 10.10.2025 13:47:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:00, 10 октября 2025 года

Ливны атакует опасная американка

От гусеницы-вредителя город страдает уже год.



В Орловской области год назад впервые нашли колонию американской белой бабочки – опасного вредителя, уничтожающего плодовые деревья и кустарники. Особенно страдают яблони, вишни, сливы, шелковица, айва, груши, виноград и грецкий орех. Стоит отметить, что для зеленых насаждений угрозу представляют только гусеницы, а бабочки безвредны.

От нашествия страдают Ливны. Их "работу" можно легко принять за декорации к фильмам ужасов: деревья окутаны паутиной, а улицы кишат мохнатыми гусеницами.

Сегодня фитосанитарная зона превышает 18 тысяч гектаров, и диаметр очага может стать больше. О вредителе, который уничтожает все на своем пути, а также методах борьбы с ним, расскажет Анна Вайсергисер.


Анна Вайсергисер
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.