10:00, 10 октября 2025 года Ливны атакует опасная американка От гусеницы-вредителя город страдает уже год.







В Орловской области год назад впервые нашли колонию американской белой бабочки – опасного вредителя, уничтожающего плодовые деревья и кустарники. Особенно страдают яблони, вишни, сливы, шелковица, айва, груши, виноград и грецкий орех. Стоит отметить, что для зеленых насаждений угрозу представляют только гусеницы, а бабочки безвредны.



От нашествия страдают Ливны. Их "работу" можно легко принять за декорации к фильмам ужасов: деревья окутаны паутиной, а улицы кишат мохнатыми гусеницами.



Сегодня фитосанитарная зона превышает 18 тысяч гектаров, и диаметр очага может стать больше. О вредителе, который уничтожает все на своем пути, а также методах борьбы с ним, расскажет Анна Вайсергисер.





