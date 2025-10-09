Камеры видеонаблюдения помогли оперативникам раскрыть кражу велосипеда в Орле
Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле раскрыли кражу двухколесного транспорта. Днем хозяйка оставила велосипед на площадке в подъезде, пристегнув его тросом. Однако это не остановило похитителя - 36-летнего жителя Мценска.
- Он перекусил принесенным с собой инструментом тросик, фиксировавший велосипед, и спустился с похищенным имуществом по лестнице. Велосипед он отвез в Мценский район, воспользовавшись услугами такси, - рассказали в пресс-службе МВД по Орловской области.
Установить личность вора полицейским помогли видеокамеы, установленые в подъезде. В отношении амчанина возбуждено уголовное дело.