Главная » Новости



20:49, 9 октября 2025 года Камеры видеонаблюдения помогли оперативникам раскрыть кражу велосипеда в Орле Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле раскрыли кражу двухколесного транспорта. Днем хозяйка оставила велосипед на площадке в подъезде, пристегнув его тросом. Однако это не остановило похитителя - 36-летнего жителя Мценска.



- Он перекусил принесенным с собой инструментом тросик, фиксировавший велосипед, и спустился с похищенным имуществом по лестнице. Велосипед он отвез в Мценский район, воспользовавшись услугами такси, - рассказали в пресс-службе МВД по Орловской области.



Установить личность вора полицейским помогли видеокамеы, установленые в подъезде. В отношении амчанина возбуждено уголовное дело.





Юлия Сабельникова





