18:30, 9 октября 2025 года На ярмарках "Хлебосольный выходной" в Орле торговали сомнительными продуктами Без ветеринарных документов оказалось большинство проверенных продавцов.





Специалисты управления Россельхознадзора проверили работу ярмарок "Хлебосольный выходной" на Приборостроительной, Комсомольской площади и улице Металлургов в Орле. Во время визитов искали продукты с неизвестным происхождением и не прошедшие экспертизы.



Инспекторы осмотрели 54 торговые точки, где торговали молоком, творогом, сыром, мясом, колбасой, домашней птицей и яйцами. Только в двух случаях у продавцов были ветеринарные сопроводительные документы. Нарушителям объявлены предостережения.





Артем Ежаков





