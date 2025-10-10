Главная » Новости



8:00, 10 октября 2025 года В усадьбе Тургенева лошадей защитили от язвы Животным в музее-заповеднике провели плановую вакцинацию.



Фото: Управление ветеринарии Орловской области

В музее-заповеднике Ивана Тургенева провели плановые мероприятия по защите лошадей от болезней. Ветеринар взял пробы крови у животных и провел вакцинацию против сибирской язвы. Это является важным этапом профилактики и помогает сформировать иммунитет у животных.

— Проводимые мероприятия имеют важное значение для сохранения здоровья лошадей, используемых в музейно-экскурсионной деятельности, а также для поддержания благоприятной эпизоотической обстановки в регионе, — сообщили в управлении ветеринарии Орловской области. Результаты проведенных исследований направят в лаборатории для изучения и контроля.





Анастасия Мельникова





