15:25, 9 октября 2025 года Не просто остановка: в Орле построили "островки комфорта" для пассажиров Они оборудованы лавочками и защищают от непогоды.



Фото: администрация города Орла

Ждать общественный транспорт в Северном районе Орла стало комфортнее. В рамках ремонта улицы Раздольной установили три остановочных павильона. Как утверждает мэрия, конструкции сделаны из прочной стали, поэтому прослужат горожанам долго.

— Они оснащены каленым стеклом толщиной 8 миллиметров, что гарантирует защиту от непогоды и комфорт для пассажиров, — пояснили в администрации Орла. В павильонах установлены таблички с названием остановки и лавочки для ожидания маршруток. МБУ "Спецавтобаза" просит жителей бережно относиться к городскому имуществу.





Юлия Сабельникова





