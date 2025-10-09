Орловские товары близки к получению российского "Знака качества"
Они почти сумели получить нужный для этого балл.
Ряд товаров родом из Орловской области близок к получению российского "Знака качества". Это следует из интервью главы "Роскачества" Максима Протасова для ГТРК "Орел".
По словам Протасова, за последние годы "Роскачество" проверило полсотни орловских товаров, и больше 40% получили рейтинг выше четверки. Для получения госзнака качества нужно получить пятерку, но Протасов уверен, что и пищевая продукция, и товары народного потребления Орловщины "Знак качества" все-таки получат.