14:17, 9 октября 2025 года Признание и поддержка: в Орле бойцы СВО получили удостоверения ветеранов Содействие в их получении оказал филиал фонда "Защитники Отечества".



Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области.

Участники СВО в Орле получили удостоверения ветеранов боевых действий. Содействие в их получении оказал филиал фонда "Защитники Отечества". Сотрудники фонда помогли бойцам собрать и оформить документы.

— Вручение удостоверений — это не просто формальность, это символ благодарности и признания их вклада в обеспечение безопасности и суверенитета России. Наша задача – окружить этих людей заботой и предоставить им все возможности для достойной жизни после возвращения из зоны боевых действий, — сообщила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова. Имея такое удостоверение, бойцы смогут получать социальные меры поддержки в различных направлениях.





