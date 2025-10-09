Главная » Новости



19:00, 9 октября 2025 года Орловские стрелки привезли россыпь наград со всероссийского первенства в Казани В столице Татарстана соревновались юниоры в возрасте до 22 лет.







На первенстве России по пулевой среди юниоров до 22 лет, прошедшем в Казани, орловские спортсмены показали себя с лучшей стороны, завоевав целую россыпь медалей.



Илья Суханов стал победителем в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров, еще две бронзы Илья забрал за упражнения с пневматическим и малокалиберным пистолетом.



В командном упражнении "Малокалиберный пистолет МП-90СС" бронзовыми призерами стали Илья Суханов, Иван Суханов и Макар Коренков. В решающем матче они обыграли соперников из Свердловской области со счётом 16:6. С меткими орловцами пообщалась Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





