В орловском селе прихожане сами восстановили храм в честь Сергия Радонежского

Один из инициаторов идеи отдал на благое дело пять миллионов рублей.

В селе Кирово Сосковского района Орловской области прихожане сами восстановили храм в честь Сергия Радонежского. Идею подали братья Тихоновы. Один из них – Григорий – пожертвовал на благое дело пять миллионов рублей.

Внутри храма находится икона с частицей мощей преподобного из Сергиева Посада. Ее передали в благодарность за восстановленный храм. В XVIII веке на этом месте стояла каменная церковь, в 30-е годы ее разрушили, а восстановить решили лишь 20 лет назад.

Здесь уже совершаются богослужения. В престольный праздник храм посетила Татьяна Тимохина.