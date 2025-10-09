В орловском селе прихожане сами восстановили храм в честь Сергия Радонежского

|Главная » Новости
17:28, 9 октября 2025 года
В орловском селе прихожане сами восстановили храм в честь Сергия РадонежскогоОдин из инициаторов идеи отдал на благое дело пять миллионов рублей.
В селе Кирово Сосковского района Орловской области прихожане сами восстановили храм в честь Сергия Радонежского. Идею подали братья Тихоновы. Один из них – Григорий – пожертвовал на благое дело пять миллионов рублей.
Внутри храма находится икона с частицей мощей преподобного из Сергиева Посада. Ее передали в благодарность за восстановленный храм. В XVIII веке на этом месте стояла каменная церковь, в 30-е годы ее разрушили, а восстановить решили лишь 20 лет назад.
Здесь уже совершаются богослужения. В престольный праздник храм посетила Татьяна Тимохина.
