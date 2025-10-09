Главная » Новости



18:00, 9 октября 2025 года В Орловской области создан сайт информационной поддержки семей Уже сейчас там можно прочитать о некоторых мерах поддержки и узнать, как их получить.





На Орловщине заработал сайт информационной поддержки семей "Область заботы". Он создан в рамках национального проекта "Семья". Об этом сообщает портал правительства региона.



Уже сейчас на сайте можно прочитать о некоторых мерах поддержки и узнать, как их получить. В частности, можно узнать о мерах поддержки семей с детьми, об услугах "социальной няни", найти контакты ближайшего Семейного МФЦ или выбрать предметы для ребенка из пункта проката и забронировать их. Функционал портала еще будет развиваться.





Артем Ежаков





