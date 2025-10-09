Главная » Новости



13:25, 9 октября 2025 года Отстранение главы Мценска Николая Кочетаева вступило в силу Его полномочия досрочно прекращены из-за утраты доверия.





Орловский областной суд не поменял вердикт первой инстанции о досрочном прекращении полномочий главы города Мценска Николая Кочетаева в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Решение вступило в законную силу. Свой пост Кочетаев занимал с февраля 2022-го года.



Ранее вскрылся конфликт интересов между самим Кочетаевым и его супругой – директором компании ООО "Стандарт". В собственности у мэра нашли автомобиль "Genesis GV80", купленный в лизинг упомянутой фирмой.



Также под управлением "Стандарта" находились муниципальные квартиры. Функции собственника в них выполняло городское управление ЖКХ. Несмотря на поступающие жалобы на плохое содержание жилья, жилищного контроля в отношении УК не велось, при этом ответы на четыре обращения граждан разъяснительного характера подписал сам Кочетаев.



Градоначальник не уведомил об этих фактах комиссию по урегулированию конфликта интересов, что противоречит требованиям антикоррупционного законодательства.





Артем Ежаков





