Главная » Новости



15:00, 9 октября 2025 года 25 ярмарок пройдут в Орле в 2026-м году Их график уже известен.





Начальник управления экономического развития мэрии Орла Анастасия Сурнова подписала постановление об утверждении плана размещения ярмарок в городе на 2026-й год. Документ опубликован на сайте городской администрации.



В перечень включено 25 ярмарок, в том числе традиционные ярмарки "Хлебосольный выходной" на Приборостроительной и Комсомольской площади, "Вино-Сыр, Хлеб-Мед на "Стрелке", "День меда", "Нескучный сад на "Стрелке", "Сделано в России. Выбираем Орловское! Дары осени", "Септембер Фест" и другие. Есть в перечне и традиционная новогодняя ярмарка.





Артем Ежаков





