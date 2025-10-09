Главная » Новости



12:11, 9 октября 2025 года "Все фишки раскрыты": как в Орле под прикрытием букмекерской конторы годами орудовала игорная мафия Они получили доход более 260 тысяч рублей.





Видео: СУ СК России по Орловской области

В Орле завершено расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр. Четверо местных жителей под видом букмекерской конторы обустроили в Заводском районе города подпольное казино. Преступная группа действовала с сентября 2022 по сентябрь 2024 года.

— В результате этой деятельности обвиняемые получили незаконный доход в размере не менее 266 тысяч рублей, — пояснили в СУ СК по Орловской области. Несмотря на то, что вину обвиняемые не признали, их имущество арестовано, а само дело уже направлено в суд. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД и УФСБ России по Орловской области.





Всеволод Трифонов





