12:11, 9 октября 2025 года

"Все фишки раскрыты": как в Орле под прикрытием букмекерской конторы годами орудовала игорная мафия

Они получили доход более 260 тысяч рублей.


Видео: СУ СК России по Орловской области

В Орле завершено расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр. Четверо местных жителей под видом букмекерской конторы обустроили в Заводском районе города подпольное казино. Преступная группа действовала с сентября 2022 по сентябрь 2024 года.
— В результате этой деятельности обвиняемые получили незаконный доход в размере не менее 266 тысяч рублей, — пояснили в СУ СК по Орловской области.
Несмотря на то, что вину обвиняемые не признали, их имущество арестовано, а само дело уже направлено в суд. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД и УФСБ России по Орловской области.


Всеволод Трифонов
