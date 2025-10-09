Главная » Новости



12:00, 9 октября 2025 года Стало известно, на какие маршруты выйдут новые автобусы в Орле Они будут обслуживать рейсы с высоким пассажиропотоком.







В Орел прибыла партия новых автобусов. Они будут обслуживать рейсы с высоким пассажиропотоком, а именно маршрут № 115, № 444 и № 354. Транспорт имеет повышенную вместимость, а также оборудован задней низкопольной площадкой, сообщил начальник КУ ОО "Организатор перевозок" Владимир Злобин.



До конца 2025 года на пригородные маршруты региона планируют выпустить еще 30 новых автобусов.





Анастасия Мельникова






